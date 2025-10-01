Коммерсант пойдет под суд в Городце по обвинению в даче взятки

Директор коммерческой организации, обвиняемый в даче взятки сотруднику госучреждения «Главное управление автодорог», предстанет перед судом в Городецком округе Нижегородской области. Об этом сообщила региональная прокуратура 1 октября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фигуранта будут судить по ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Как полагает следствие, в 2020/22 годах коммерсант систематически сам и через посредников передавал взятки главному специалисту отдела контроля за ремонтом и содержанием автодорог. Всего было передано 800 тыс. руб. Взятки передавались за беспрепятственную приемку работ и подписание ведомости по контракту.

Дело в отношении теперь уже бывшего главного специалиста отдела ГУАД Романа Власова также рассматривается в суде. Его обвиняют в получении этой взятки.

Галина Шамберина