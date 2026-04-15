CNBC: центробанки активно распродают золото

В последние несколько месяцев центробанки многих стран начали активно избавляться от золота. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на статистические данные и экспертов. «Центральные банки и некоторые участники рынка заметно увеличили продажи»,— заявила в интервью телеканалу Ники Шилс, руководительница отдела стратегии по металлам в трейдинговой компании MKS Pamp.

Эксперты объясняют такие действия ЦБ тем, что рост цен на нефть создает нагрузку на экономики, зависящие от импорта, а волатильность валют вынуждает власти активнее вмешиваться в работу финансовых рынков. «Многие располагали хорошими запасами золота, цены на которое составляли около $5 тыс. за унцию»,— отмечает госпожа Шилс.

Активнее всего распродают золото ЦБ развивающихся стран. Самым заметным продавцом в этом году стала Турция. Согласно отчету Metals Focus, ее официальные запасы золота сократились в марте на 131 тонну за счет свопов и прямых продаж по мере того, как власти стремились стабилизировать лиру. Гана также продала часть своих резервов для увеличения ликвидности, как показали данные Metals Focus. Глава Центрального банка Польши также рассматривал возможность продажи части ЗВР для финансирования расходов на оборону.

Евгений Хвостик