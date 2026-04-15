БЭК объявила тендер на оборудование топливно-транспортного хозяйства ТЭЦ-11

ООО «Байкальская энергетическая компания» (БЭК, входит в Эн+) объявило тендер на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «топливно-транспортное хозяйство» в рамках реализации проекта ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12) в Усолье-Сибирском Иркутской области. Стартовая цена контракта — 8,48 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 апреля, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит оборудовать размораживающее устройство, вагоноопрокидыватель, галереи ленточных конвейеров, узел пересыпа (№1-9), дробильный корпус, башню пересыпа, угольный склад, а также провести комплексные испытания оборудования топливно-транспортного хозяйства.

Гарантийный срок эксплуатации на оборудование, инженерные системы и выполненные работы составляет два года. Завершить работы необходимо до 10 сентября 2028 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце февраля компания провела тендер на строительно-монтажные работы основного и вспомогательного оборудования энергоблока №10 Иркутской ТЭЦ-11 за 4,8 млрд руб. В начале февраля «Байкальская энергетическая компания» также объявила тендер на строительство здания главного корпуса электростанции со стартовой ценой 9,72 млрд руб.

Ранее в правительстве Приангарья сообщали, что Иркутская ТЭЦ-11 является основным источником электроснабжения и единственным теплоисточником в Усолье-Сибирском. В этом энергорайоне наблюдается дефицит электрической мощности. Для обеспечения технической возможности подключения новых потребителей требуется строительство новой генерации.

Александра Стрелкова