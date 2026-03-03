БЭК объявила тендер на монтаж 180-метровой трубы на ТЭЦ-11

ООО «Байкальская энергетическая компания» (БЭК, входит в Эн+) объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по возведению железобетонной дымовой трубы и железобетонных отводящих газоходов по проекту «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10, 11, 12)» в Усолье-Сибирском. Стартовая цена контракта составила 1,72 млрд руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 марта, указывается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит установить дымовую трубу высотой 180 м с одним стволом и железобетонные монолитные отводящие газоходы от трех котлоагрегатов. Работы необходимо выполнить до 27 августа 2027 года.

В конце февраля БЭК объявила тендер на проведение строительно-монтажных работ основного и вспомогательного оборудования энергоблока №10 Иркутской ТЭЦ-11. Стоимость контракта составила 4,8 млрд руб. Победителю торгов предстоит провести монтаж парового котла, котельно-вспомогательного, золоулавливающего (электрофильтр) и турбинного оборудования, трубопроводов рабочих сред и прочее.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале февраля «Байкальская энергетическая компания» также объявила тендер на строительство здания главного корпуса электростанции со стартовой ценой 9,72 млрд руб.

Ранее в правительстве Приангарья сообщали, что Иркутская ТЭЦ-11 является основным источником электроснабжения и единственным теплоисточником в Усолье-Сибирском. В этом энергорайоне наблюдается дефицит электрической мощности. Для обеспечения технической возможности подключения новых потребителей требуется строительство новой генерации.

Александра Стрелкова