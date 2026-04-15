Генпрокуратура проверит безопасность школ и работу воспитателей

Генеральная прокуратура организовала проверку условий пребывания детей в учебных заведениях. Мероприятия организованы в связи со значительным ростом подростковой преступности, сообщил глава ведомства Александр Гуцан, выступая с докладом в Совете федерации.

«В связи со значительным ростом подростковой преступности — на 10% в прошлом году — организована проверка безопасности пребывания детей в учебных заведениях, — сказал господин гуцан (цитата по ТАСС), — (а также) качества работы лиц, ответственных за воспитание и выявление факторов риска».

Генпрокурор отметил, что школа «является важным звеном системы профилактики асоциального поведения подростков». Однако учителя «могут быть не знакомы с современными субкультурами» и не всегда способны своевременно «распознавать признаки вовлечения детей в деструктивную деятельность», добавил он.

Одним из последних случаев подростковой агрессии в школе стало нападение на учительницу в Добрянке в Пермском крае. Педагог умерла от полученных травм. По предварительным данным, у школьника был давний конфликт с учителем из-за плохой успеваемости.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина во время выступления в Заксобрании города в начале апреля констатировала рост подростковой преступности и ее «омоложение». По мнениюомбудсмена, ключевым каналом вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность становятся мессенджеры, а традиционные меры профилактики перестают работать.