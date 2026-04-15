Гуцан раскритиковал меры защиты объектов энергетики от БПЛА в регионах

Меры безопасности, принятые для защиты объектов энергетики и промышленности от БПЛА в российских регионах, недостаточны. Об этом заявил генпрокурор Александр Гуцан.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Число терактов увеличилось вдвое главным образом за счет беспилотных и артиллерийских атак. С учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятые меры следует признать недостаточными»,— указал господин Гуцан, выступая в Совете федерации.

Генпрокурор добавил, что из-за участившихся атак на предприятиях промышленности, энергетики и транспорта укреплен периметр. По требованию надзорного ведомства на объекты также закупили доступные средства защиты и радиоэлектронной борьбы.

В российских регионах регулярно сообщают об атаках ВСУ на объекты энергетики и промышленности. 13 апреля, по словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, на подлете к промплощадке в Череповце сбиты 13 БПЛА. Сегодня утром из-за удара по энергетической инфраструктуре оказалась обесточена Запорожская область. В регионе уже начались восстановительные работы.