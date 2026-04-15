Запорожская область вновь обесточена после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объектам энергетики в Запорожской области. В результате полностью отключилось электричество, сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго.

Сейчас, по данным ведомства, энергетики заняты восстановлением инфраструктуры. Жителей Запорожской области призвали доверять только проверенным источникам информации и «не поддаваться на провокации».

Из-за атаки большая часть соседней Херсонской области также обесточена, заявили в пресс-службе «Херсонэнерго». Без электричества остаются 14 муниципальных округов региона, начаты восстановительные работы.

Сегодня утром без света остался город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщал мэр Максим Пухов. Вся критическая инфраструктура и соцобъекты, уточнял он, работают от резервных дизель-генераторов.