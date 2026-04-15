Экс-начальник управления нижегородского минграда получила четыре года колонии

Бывшего начальника управления градостроительного развития минграда Нижегородской области Анастасию Иванову признали виновной в получении взятки по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Советский райсуд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима и штрафу 2,5 млн руб., сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что с августа по декабрь 2024 года подсудимая, пользуясь длительностью процедуры предоставления в аренду участка под инвестпроекты в Нижнем Новгороде, получила через посредника 500 тыс. руб. от коммерческой организации. За взятку она обещала способствовать в получении участка для строительства завода по производству полиуретановых изделий.

В отношении посредника дело выделено в отдельное производство.

Как писал «Ъ-Приволжье», с Анастасии Ивановой также взыскали 9,5 млн руб. неподтвержденного дохода.

Галина Шамберина