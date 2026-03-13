С бывшего сотрудника нижегородского минграда взыскали неподтвержденный доход

Сормовский райсуд по иску прокуратуры Нижегородской области взыскал с бывшего начальника управления градостроительного развития агломерации областного минграда 9,5 млн руб. неподтвержденного дохода. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что экс-чиновник в 2017 году в обход декларации номинально оформил на родственника квартиру в Нижнем Новгороде стоимостью 6,5 млн руб. В 2024 году по просьбе начальника управления его родственник положил на счет в банке 3 млн руб. наличными.

В исковом заявлении прокурор отметил, что законность имущества не подтверждена, и потребовал изменить основание и формулировку для увольнения бывшего чиновника из министерства. Иск был удовлетворен в полном объеме.

Как писал «Ъ-Приволжье», в отношении экс-чиновника также расследуется уголовное дело о взятке. Следствие полагает, что госслужащий в 2024 году получил 500 тыс. руб. за предоставление земельного участка организации для строительства завода. В то время должность начальника управления занимала Анастасия Иванова. Взятку передали через посредника, в отношении него также расследуется уголовное дело.

