«Сусанин»: авиакомпанию «Ижавиа» внесут в прогнозный план приватизации

Авиакомпанию «Ижавиа» включат в прогнозный план приватизации на 2026 год, пишет издание «Сусанин» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным СМИ, проект изменений подготовят региональные минимущество и миндортранс. Условия приватизации будут утверждены Госсоветом республики.

Сейчас 100% акций АО «Ижавиа» принадлежит правительства республики. Авиакомпанией руководит Александр Синельников. По данным «СПАРК-Интерфакс», 2025 год «Ижавиа» завершила с чистой прибылью 1,67 млрд руб. (+160%) при выручке 6,8 млрд руб. (+9,6%). В 2019 году было создано отдельное юрлицо АО «Аэропорт Ижевска». Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», это общество вносилось в прогнозный план приватизации в 2023-2024 годах.

Напомним, пассажиропоток «Ижавиа» в 2025 году составил 674,1 тыс. человек, что на 3% меньше, чем в 2024-м. Аэропорт Ижевска в целом обслужил 865,9 тыс. пассажиров.