Пассажиропоток аэропорта Ижевска в 2025 году снизился на 4,2%
Аэропорт Ижевска обслужил в 2025 году 865,9 тыс. пассажиров, что на 4,2% меньше, чем в 2024-м. Как сообщает пресс-служба «Ижавиа», авиакомпания за указанный период перевезла 674,1 тыс. человек. Год к году снижение 3%.
Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ
По словам гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова, пунктуальность рейсов авиаперевозчика в 2025 году составила 80%, что на 3,5 процентного пункта больше, чем в 2024-м. Регулярность за указанный период снизилась на 2,7 процентного пункта, до 95,6%.
Фотогалерея
Как выглядит новый терминал аэропорта Ижевска
1 / 14