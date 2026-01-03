Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пассажиропоток аэропорта Ижевска в 2025 году снизился на 4,2%

Аэропорт Ижевска обслужил в 2025 году 865,9 тыс. пассажиров, что на 4,2% меньше, чем в 2024-м. Как сообщает пресс-служба «Ижавиа», авиакомпания за указанный период перевезла 674,1 тыс. человек. Год к году снижение 3%.

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

По словам гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова, пунктуальность рейсов авиаперевозчика в 2025 году составила 80%, что на 3,5 процентного пункта больше, чем в 2024-м. Регулярность за указанный период снизилась на 2,7 процентного пункта, до 95,6%.

Как выглядит новый терминал аэропорта Ижевска

Открытие нового терминала аэропорта Ижевска состоялось 20 ноября 2025 года

Пропускная способность терминала — 400 пассажиров в час, что вдвое выше, чем у старого аэровокзала 1974 года постройки

Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал новый терминал по ВКС председателю правительства России Михаилу Мишустину

Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников отвечает на вопросы журналистов

Терминал оборудован 11 стойками регистрации, шестью лифтами, тремя телетрапами и двумя багажными лентами

Согласно указу президента, международный терминал Ижевска носит имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова

Объем инвестиций в проект превысил 4,3 млрд рублей

Площадь терминала превышает 10,8 тыс. кв. м

Навигация выполнена на четырех языках — русском, удмуртском, английском и китайском

Сейчас ведется работа по оснащению международного пункта пропуска необходимым оборудованием и сетями, а также размещением специальных служб

В тестовом режиме терминал запустился два месяца назад, 20 сентября

За это время новый терминал обслужил более 120 тысяч пассажиров, отмен рейсов по техническим причинам не зафиксировано

В 2026 году начнется трехлетняя реконструкция взлетно-посадочной полосы по проекту за 6 млрд рублей

Международные перелеты планируется запустить до конца 2026 года

Смотреть