Пассажиропоток аэропорта Ижевска в 2025 году снизился на 4,2%

Аэропорт Ижевска обслужил в 2025 году 865,9 тыс. пассажиров, что на 4,2% меньше, чем в 2024-м. Как сообщает пресс-служба «Ижавиа», авиакомпания за указанный период перевезла 674,1 тыс. человек. Год к году снижение 3%.

По словам гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова, пунктуальность рейсов авиаперевозчика в 2025 году составила 80%, что на 3,5 процентного пункта больше, чем в 2024-м. Регулярность за указанный период снизилась на 2,7 процентного пункта, до 95,6%.