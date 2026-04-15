За три месяца 2026 года в России закрылись 483 банковских отделения

За первые три месяца 2026 года в России количество банковских отделений сократилось на 483 — до 21,87 тыс. Об этом свидетельствует статистика Банка России, которую изучила газета «Известия».

По словам основателя агентства по управлению рисками «Секвойя Групп» Максима Гмыря, закрытие банковских отделений влияет на доступность финансовых услуг для населения, и в первую очередь это касается старшего поколения. Напряжение увеличивает и ситуация с заморозками счетов, при которых клиент банка должен посетить офис для возобновления доступа, заявил он.

Закрытие банковских отделений связано с развитием цифровых сервисов и ростом трат банков, при которых оптимизация становится очевидным шагом, считает Максим Гмыря. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что на сокращение отделений влияет развитие ИИ. По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, на ситуацию также влияют сделки по слиянию и поглощению.

Наталья Мильчакова отметила, что из-за перебоев с интернетом в России банки могут начать медленнее закрывать свои отделения. Максим Гмыря считает, что кредитные организации продолжат закрывать офлайн-офисы.