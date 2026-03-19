«Надо, чтобы под нож попадали только реальные мошенники»

В условиях тотальной борьбы властей с финансовыми мошенниками миллионы граждан обеспокоены рисками блокировок и приостановок платежей. Почему защита граждан обернулась против них же, как разрядить сложившуюся обстановку, с “Ъ” обсудил председатель координационного совета НСБ РФ Игорь Бедеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Бедеров

Фото: Из личного архива

— В начале марта даже глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что тема ограничения операций «является острой для клиентов банков». При этом ЦБ предлагает самим банкам проводить всю разъяснительную работу. Такой подход может решить проблему?

— Текущая ситуация — это классический случай, когда «хотели — как лучше, а получилось — как всегда». Сейчас сроки заморозки варьируются от десяти дней до месяца. И главная проблема не в самой блокировке, а в информационном вакууме. Человек не понимает, почему его счет заблокирован, и мечется между банком и ЦБ. Проактивное информирование (в виде смс с четкой причиной и инструкцией) — это единственный способ снизить социальное напряжение и нагрузку на сами банки.

— Насколько остро стоит данная проблема?

— За первые недели января под временные блокировки, по разным оценкам, попали 2–3 млн граждан, что составляет 1–2% всех активных клиентов (см. “Ъ” от 19 января). При этом ряд банков не раскрывали клиентам причины блокировок. Точной статистики по жалобам нет (ЦБ абсолютные цифры не раскрывает.— “Ъ”), но, вероятно, их много, раз это спровоцировало такую инициативу со стороны Банка России.

— Какие ограничения ЦБ наиболее остро воспринимаются населением?

— Расширение критериев подозрительных операций позволило выявлять больше мошеннических схем. Но это же и стало причиной массовых блокировок счетов обычных людей. С 1 октября 2025 года крупные банки внедрили функционал для быстрой подачи заявления о мошенничестве. Это позволило вывести из тени мелкие хищения и оперативно реагировать на угрозы. При этом алгоритмы пока не умеют отличать оплату товара на маркетплейсе от трансакции дроппера. В итоге под блокировку попадают и те, кто просто часто переводит деньги самому себе для покупок.

— Почему объем хищений продолжает расти?

— В 2025 году мошенники похитили у россиян больше 29 млрд руб. Это на 6,4% больше, чем годом ранее. Количество операций без согласия клиента выросло почти на треть, до 1,6 млн трансакций. Дилемма в том, что либо мы блокируем все подряд и буквально бесим 2 млн человек, либо мошенники украдут 30 млрд руб. Банки и ЦБ выбрали первое, но теперь пытаются донастроить систему.

— Не приведет ли это к уходу граждан в наличные?

— Это не исключено. Январь 2026 года уже дал рекордный с марта 2022 года отток наличных из банковской системы. Клиенты сняли со счетов более 1,6 трлн руб. При этом на вклады вернули только 468 млрд руб. Чистый отток составил около 1,1 трлн руб. Если тенденция сохранится, это начнет угрожать стабильности банковской системы.

— Сейчас обсуждаются новые меры — ограничение на снятие наличных в кассе банка. Насколько это оправдано?

— В МВД предложили выдавать не более 50 тыс. руб. в кассах банков, если возникнет подозрение, что клиент находится под воздействием мошенников. Я считаю эту меру разумной. Это не тотальный запрет, а «период охлаждения» для человека, который под гипнозом мошенника хочет снять все деньги. При этом добросовестный клиент всегда может снять крупную сумму в отделении, предъявив паспорт и объяснив цель.

— Лимит на количество выдаваемых банками карт тоже оправдан? Каковы здесь разумные параметры?

— Здесь разумным выглядит порог 5 карт в одном банке и не более 20 карт во всех банках суммарно. Это перекроет кислород дропперам, которые оформляют десятки карт, но не затронет обычных людей.

— Что еще могло бы повысить эффективность борьбы с мошенниками, а что уже изжило себя?

— Когда банк блокирует счет и молчит, ссылаясь на банковскую тайну,— это модель вчерашнего дня. Клиент имеет право знать, какой именно пункт закона он нарушил. Необходимо создать механизм ускоренного исключения добросовестных клиентов из базы подозрительных. Если человек подтвердил, что он не мошенник, ограничения должны сниматься за часы, а не за недели. Но мы сейчас находимся в переходном периоде. Система ужесточается, чтобы спасти наши деньги, но пока действует грубо. Задача ЦБ и банков — донастроить механизм. Надо, чтобы под нож попадали только реальные мошенники, а не обычные люди.

Интервью взяла Юлия Пославская