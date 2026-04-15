Город-спутник ЗАЭС Энергодар обесточен

Город-спутник Запорожской АЭС обесточен из-за атаки Вооруженных сил Украины, сообщил мэр Максим Пухов.

«Вся критическая инфраструктура и соцобъекты обеспечиваются электроэнергией от резервных дизель-генераторов. Запасов топлива достаточно. Поставки обеспечены»,— уточнил господин Пухов.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об ударе по энергообъекту в южной части региона. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в регионе произошло отключение электричества.