Число подтопленных участков в Удмуртии сократилось более чем в два раза за сутки

68 придомовых территорий остается подтопленными в Удмуртии на утро 15 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. За сутки их число уменьшилось на 83 участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрация Ярского района. Фото: Пресс-служба администрация Ярского района.

В Глазовском районе от разлива реки Чепцы освободилось 55 дачных участков СНТ «Восход». Подтопленными остаются 15. В селе Яган вода остается на 39 придомовых территориях, в поселке Балезино — на 12. В деревне Гуляево подтоплены два участка и низководный мост. Уровень перелива воды составляет 380 см.

В Кезском районе подтоплен участок дороги Полом—Поломское, уровень перелива на дорожном полотне составляет 70 см.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. Из-за транспортной изоляции Гуляево СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). На севере Глазова эвакуировали собак из приюта для животных.