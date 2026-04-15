Губернатору Приангарья разрешили совмещать должность главы правительства
В Иркутской области приняли поправки, которые позволяют губернатору возглавлять областное правительство. Внесение соответствующих изменений в устав региона утвердили депутаты заксобрания, сообщает пресс-служба облправительства.
Игорь Кобзев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Это важный шаг в повышении эффективности управления и координации исполнительной власти», — прокомментировал глава региона Игорь Кобзев. С этой инициативой губернатор выступил в октябре 2025 года. Свое решение возглавить правительство господин Кобзев тогда объяснил желанием взять «персональную ответственность» и централизовать «оперативное управление» регионом.
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области в декабре 2019 года. В сентябре 2020-го он был избран губернатором Приангарья. По итогам выборов главы региона в сентябре 2025 года господин Кобзев был переизбран.