Губернатору Приангарья разрешили совмещать должность главы правительства

В Иркутской области приняли поправки, которые позволяют губернатору возглавлять областное правительство. Внесение соответствующих изменений в устав региона утвердили депутаты заксобрания, сообщает пресс-служба облправительства.

Игорь Кобзев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Кобзев

«Это важный шаг в повышении эффективности управления и координации исполнительной власти», — прокомментировал глава региона Игорь Кобзев. С этой инициативой губернатор выступил в октябре 2025 года. Свое решение возглавить правительство господин Кобзев тогда объяснил желанием взять «персональную ответственность» и централизовать «оперативное управление» регионом.

Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области в декабре 2019 года. В сентябре 2020-го он был избран губернатором Приангарья. По итогам выборов главы региона в сентябре 2025 года господин Кобзев был переизбран.

Александра Стрелкова