Доля обращений по тематике СВО к омбудсмену Тувы выросла почти до 60%

Число обращений к уполномоченному по правам человека в Республике Тыва Александру Адыгбаю в 2025 году заметно сократилось. Об этом он сообщил на сессии верховного хурала региона в ходе ежегодного отчета.

Сессия проходит 15 апреля. По данным господина Адыгбая, если в 2024 году он получил 369 обращений, то в 2025-м — только 243. При этом число обращений от участников специальной военной операции и членов их семей почти не изменилось. Оно сократилось со 150 до 145. Таким образом, доля обращений по тематике СВО в прошлом году достигла 59,7%.

«Нужна очень длительная переписка с органами военного управления для того, чтобы добиться или изменения категории в отношении раненых, или решить вопрос о том, чтобы их оставили на долечивание. Ни для кого не секрет, что если человек не жалуется, то его в любом состоянии отправляют опять в войска. Очень трудно добиться оказания качественной медицинской помощи»,— рассказал господин Адыгбай об одной из проблем, которую ему приходилось решать. По его оценке, сложность в решении проблем вызвана, в том числе, тем, что «органы военного управления, как и все граждане, устали».

Как сообщил республиканский омбудсмен, в 2025 году из украинского плена вернулись 10 жителей Тувы. Еще девять находятся в плену, 33 считаются пропавшими без вести.

Как писал «Ъ-Сибирь», доля обращений к уполномоченным по правам человека по тематике СВО в 2025 году выросла в большинстве сибирских регионов.

Валерий Лавский