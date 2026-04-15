АКОРТ поддержала введение НДС 22% на трансграничную торговлю с 2027 года

Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ужесточить регулирование онлайн-торговли. С документом ознакомились «Ведомости». Ассоциация поддержала идею Минпромторга о единовременном введении ставки НДС в 22% на товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы у иностранных продавцов, начиная со следующего года.

Помимо этого, АКОРТ просит обнулить для приобретаемых через маркетплейсы товаров порог беспошлинного ввоза (сейчас он составляет €200) и распространить на такие товары требования по обязательной маркировке и системе прослеживаемости. Также ассоциация предлагает разработать механизм контроля качества и безопасности зарубежной продукции, реализуемой через электронные площадки.

11 февраля глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленной политике заявил о возможном повышении НДС для иностранных товаров до 22% с 1 января 2027 года. Господин Алиханов назвал это одним из способов обеспечить более справедливые условия для российских и иностранных продавцов.

Позиция Минпромторга расходится с проектом постановления Минфина, подготовленным еще в октябре 2025 года. Финансовое ведомство предлагало постепенное увеличение НДС: с 5% в 2027 году до 20% к 2030 году. При этом под новые ставки должны были попасть как товары дешевле €200 (сейчас освобожденные от пошлины), так и более дорогая продукция, уже облагаемая таможенными сборами.

