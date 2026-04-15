Вэнс назвал приостановку помощи Украине одним из главных достижений

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прекращение финансовой поддержки Украины стало одним из главных достижений действующей администрации президента.

«Это одно из тех достижений нашей администрации, которые вызывают у меня больше всего гордости: мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы просто ушли из этого бизнеса»,— сказал господин Вэнс на мероприятии в Университете Джорджии.

США остановили поставки всей военной помощи Украине в начале июля 2025 года. Власти страны поясняли, что решение принято из-за сокращения собственных запасов Пентагона. При этом Вашингтон продолжил продавать оружие Киеву. Генсек НАТО Марко Рютте сообщал, что объем таких поставок составляет $15 млрд в год.