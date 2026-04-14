Ликвидировать выброс нефтепродуктов на центральном пляже Анапы планируют в течение суток

Работы по ликвидации выброса нефтепродуктов на центральном пляже Анапы планируется завершить в течение суток, сообщили в оперштабе Кубани. К очистке береговой линии привлечены силы Кубань-СПАС, МЧС России и Морспасслужбы, общая численность группировки составляет 89 человек.

Загрязнение было зафиксировано 14 апреля, его протяженность оценивается примерно в 170 м. Накануне в акватории Черного моря было обнаружено нефтяное пятно, происхождение которого, по предварительным данным, может быть связано с атаками беспилотных летательных аппаратов на гражданские суда.

Специалисты проводят очистку прибрежной полосы, завершение работ ожидается в ближайшие сутки.

