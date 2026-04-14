С начала года аэропорт Геленджика обслужил более 33 тысяч пассажиров

Пассажиропоток аэропорта Геленджика по итогам первого квартала 2026 года составил 33,6 тыс. человек. Из них 16,79 тыс. пассажиров пришлось на прилет и 16,82 тыс. — на вылет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В январе—марте аэропорт обеспечил выполнение 106 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и Utair по направлениям Москва и Санкт-Петербург. Средняя загрузка рейсов превысила 97%.

Как заявил исполнительный директор оператора аэропорта Сергей Дяйкин, несмотря на регулярные ограничения, связанные с обеспечением безопасности полетов и погодными условиями, повлиявшими на регулярность рейсов, первый квартал оказался успешным. По его словам, использование альтернативного курса взлета позволило сократить число уходов воздушных судов на запасные аэродромы.

В компании отмечают положительную динамику пассажиропотока и рассчитывают на ее сохранение в последующие периоды, включая осенне-зимний сезон. С 29 марта аэропорт перешел на весенне-летнее расписание, предусматривающее выполнение рейсов семью авиакомпаниями по десяти направлениям.

Вячеслав Рыжков