Замглавы Шереметьево Никулин перейдет на работу в Домодедово

Первый заместитель гендиректора Шереметьево Андрей Никулин оставляет должность и переходит на работу в аэропорт Домодедово, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Шереметьево.

11 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что господин Никулин может возглавить структуру, связанную с Домодедово, сменив гендиректора Андрея Иванова. Господин Иванов занял свой пост в июне 2025 года после передачи акций аэропорта в собственность Росимущества.

Профессиональная карьера господина Никулина связана с крупнейшими авиационными структурами. В разные годы он работал во Внуково, структурах Шереметьево и «Аэрофлоте», а с апреля 2014 года занимал должность первого заместителя гендиректора Шереметьево.

В конце января 2026 года состоялась сделка по покупке аэропорта Домодедово за 66 млрд руб. Актив приобрело ООО «Перспектива», дочерняя структура Шереметьево.