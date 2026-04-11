«Ведомости» узнали о скорой смене руководства в аэропорту Домодедово

В ближайшее время в аэропорту Домодедово поменяется менеджмент. На смену гендиректору Андрею Иванову с 17 апреля придет Андрей Никулин, который сейчас занимает пост замглавы аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Андрей Иванов стал гендиректором ООО «Домодедово Эрфилд» в июне 2025 года после передачи акций аэропорта в собственность Росимущества. В прошлом он занимал должности замглавы Минфина и первого замглавы Минэкономразвития. В 2023-2024 годах господин Иванов был гендиректором ООО «Внуково-управление активами», а в 2025-м возглавил одно из дочерних предприятий «Росатома».

Андрей Никулин в 2007-2009 годах был одним из руководителей службы перевозок в ОАО «Аэропорт Внуково», затем до 2012-го работал в структуре Шереметьево. С 2012 по 2014 годы господин Никулин был заместителем директора, директором департамента наземного обеспечения перевозок «Аэрофлота». На должность первого заместителя гендиректора Шереметьево он пришел в апреле 2014 года.

В конце января 2026 года аэропорт Домодедово купила за 66 млрд руб. ООО «Перспектива» — «дочка» «Международного аэропорта Шереметьево». Первый аукцион по продаже Домодедово за 132 млрд руб. не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов из-за нарушений в подаче документов.