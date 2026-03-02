НДС убрали из меню

Предложение Минфина федеральному правительству освободить от НДС предпринимателей, работающих в сфере общепита по упрощенной и патентной системам налогообложения, положительно скажется на отрасли. Это может снизить риски массового закрытия заведений.

Минфин представил правительству РФ поправки к Налоговому кодексу, согласно которым предлагается с 1 апреля и до конца 2026 года освободить от налога на добавленную стоимость бизнесменов, работающих в сфере общепита по упрощенной и патентной системам налогообложения (УСН и ПСН). Они стали платить НДС только с начала этого года. Таким предпринимателям предоставляется возможность воспользоваться правом на налоговые вычеты НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, не использованным при применении ПСН, уточняется в министерстве. У заведений общепита, работавших по упрощенке, будет право уменьшить на сумму уплаченного НДС доходы по УСН, полученные в виде предварительной оплаты в период, когда они еще не были плательщиками налога на добавленную стоимость.

Бизнесмены, работающие в общепите по УСН, с доходами от 60 млн руб. в год стали платить НДС еще с 2025 года, а с 2026 года пороговые значения снизили втрое, до 20 млн руб. Налогоплательщики, использующие патентную систему, НДС не платят, но лимит их выручки в 2026 году также сократили до 20 млн руб. Таким образом, отмена НДС для заведений общепита, которые в прошлом году превысили выручку в 20 млн руб. и стали плательщиками НДС,— необходимая мера, так как нагрузка таких предприятий значительно возросла, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров по экономике, финансам и инвестициям в индустрии гостеприимства Ирина Благовещенская.

4,29 триллиона рублей составил оборот рынка общепита в 2025 году, по данным Росстата.

Для предприятий на упрощенке исчезает надбавка в размере 10%, а также сокращается нагрузка на администрирование налогообложения, поясняет гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Рестораторы ранее жаловались властям на увеличение налоговой нагрузки. К примеру, владелец подмосковной пекарни «Машенька» из Люберец Денис Максимов публично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с жалобами на налоговые новации, которые могут усложнить работу малого бизнеса. Господин Максимов также предупреждал о рисках закрытия заведения. Это в целом характерно для всего рынка.

В январе—феврале 2026 года только в Москве закрылось 125 кафе и ресторанов, сообщали в CMWP. Это почти вдвое больше год к году.

Кроме того, уточняют аналитики компании, в четвертом квартале 2025 года было закрыто 183 заведения. В начале января 2026 года Владимир Путин попросил правительство поддержать некрупный бизнес после ужесточения налогового законодательства.

Для крупного бизнеса также продолжает действовать льгота по уплате НДС. С 1 октября 2025 года предел годовой выручки для освобождения от НДС для ресторанов, кафе и столовых составляет 3 млрд руб. вместо прежних 2 млрд руб. Однако для применения этой льготы предусмотрено дополнительное существенное условие: уровень белой заработной платы сотрудников должен быть не ниже среднего показателя по отрасли. На практике именно это требование становится серьезным препятствием для небольших ресторанов и кафе, особенно если учесть, что в большинстве случаев модель оплаты работников зала в общепите строится по модели «минимальная официальная часть плюс чаевые», резюмирует партнер практики налогового регулирования юрфирмы МЭФ LEGAL Сергей Челышков.

В целом рынок общепита в 2025 году продолжил расти. По данным Росстата, в прошлом году оборот отрасли составил 4,29 трлн руб., что на 21% больше год к году. Рост обеспечили в том числе инфляционные факторы. По данным «Платформы ОФД», в 2025 году средний чек в общепите вырос на 11%, до 1,5 тыс. руб.

Дарья Андрианова