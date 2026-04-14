В Ереване задержали члена партии Самвела Карапетяна

Члена совета партии главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна «Сильная Армения» Гоар Гумашян задержали в армянской столице. Ее подозревают в нарушении запрета на благотворительность в предвыборный период.

Как сообщили представители партии, Гоар Гумашян увезли в Антикоррупционный комитет. Ведомство сообщило, что в марте она безвозмездно предоставила денежные средства «при содействии другого лица», а в другом случае — пообещала оказать услугу «под видом благотворительности» жителями Армении, которые планируют голосовать на парламентских выборах 7 июня. Следствие требует поместить Гумашян под домашний арест.

«Гоар Гумашян не имеет никакой связи и отношения к предъявленному обвинению. Мы считаем это беззаконием, особой формой проявления политического преследования. А когда это преследование осуществляется в отношении родителя ребенка, нуждающегося в особом материнском уходе, мы считаем это более чем тревожным и проблематичным»,— сказал адвокат Армен Фероян.

«Сильная Армения» — партия, созданная по инициативе Самвела Карапетяна после того, как в его отношении возбудили уголовное дело о призывах к захвату власти. Бизнесмен, находящийся под домашним арестом, планирует выдвигаться в премьеры от партии на предстоящих в июне выборах. В конце марта Антикоррупционный комитет обвинил его политическую силу в даче «предвыборной взятки» для «вербовки жителей» Армавирской области.

Подробнее о ситуации в Армении в преддверии выборов — в материале «Ъ» «Самвел Карапетян именем не вышел».

Лусине Баласян