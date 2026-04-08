Самвел Карапетян именем не вышел

Обстановка в Армении в преддверии июньских парламентских выборов становится все более напряженной. За считаные дни до начала подачи документов в ЦИК парламент страны в ускоренном порядке принял закон, запрещающий использование личных имен в названиях партийных блоков. Эта норма очевидным образом нацелена на альянс, созданный арестованным в Ереване главой ГК «Ташир» Самвелом Карапетяном. Незадолго до принятия закона бизнесмен жестко раскритиковал армянского премьера Никола Пашиняна за ухудшение отношений с Россией и «позор» в Москве.

Самвел Карапетян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Самвел Карапетян

Законопроект о том, что политические силы Армении, участвующие в выборах, не должны будут использовать в своих названиях имена людей, был рассмотрен парламентом 7 апреля в ускоренном порядке сразу в двух чтениях.

Фактически новая мера касается партии Самвела Карапетяна «Сильная Армения»: на прошлой неделе эта политическая сила объявила об объединении с двумя другими мелкими партиями («Объединенные армяне» и «Новая эпоха») и намерении идти на выборы под названием «Сильная Армения с Самвелом Карапетяном».

Оппозиция законопроект раскритиковала, сославшись на норму Венецианской комиссии, согласно которой вносить изменения в избирательную систему менее чем за год до выборов не рекомендуется, в то время как в Армении выборы запланированы на 7 июня. «Борьба с названием — это новшество. Много говорят о европейском опыте, но я не представляю ни одной европейской страны, где за считаные дни до подачи соответствующих заявок в ЦИК в Избирательный кодекс вносились бы такие содержательные изменения»,— возмутился адвокат Самвела Карапетяна Арам Вардеванян.

Автор законопроекта, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Арусяк Джулакян парировала, что речь идет о «техническом изменении», которое на избирательный процесс никак не влияет.

Политические партии Армении должны представить в ЦИК документы для регистрации на выборы с 13 по 23 апреля. С каким названием блок Самвела Карапетяна пойдет в итоге на выборы, его представители пока не уточнили.

Проблемы партии этим не ограничиваются. Самвел Карапетян, кандидат в премьер-министры от своей партии, до сих пор находится под арестом по делу о публичных призывах к захвату власти. Этот вопрос поднял президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве 1 апреля.

«Некоторые, я знаю, находятся в местах лишения свободы, несмотря на то что у них паспорт российский есть. Это ваше решение, мы не вмешиваемся, но хотелось, чтобы они все могли во всяком случае принять участие во внутриполитической работе»,— сказал российский президент на открытой части встречи, не называя имен.

Армянский премьер в ответ заверил, что никаких ограничений для участия в политических процессах нет. «Честно говоря, у нас нет в местах не столь отдаленных участников политического процесса»,— сказал он.

Самвел Карапетян в обращении, переданном через его представителей, жестко раскритиковал Никола Пашиняна за встречу с Владимиром Путиным 1 апреля, назвав ее «позором» армянского премьера.

Бизнесмен заявил, что Никол Пашинян превратил страну в площадку «геополитического конфликта», из-за чего у республики возникли проблемы в отношениях с Россией.

«Зачем нужно было пытаться вытеснить дружественную Россию из нашего региона? Ее присутствие никогда никоим образом не препятствовало сотрудничеству и торговле Армении с другими центрами силы. И я уверен, что оно не будет препятствовать этому и в будущем»,— отметил Самвел Карапетян. В конце заявления он призвал армянских граждан голосовать за его партию, чтобы избежать «вражды с русскими» и добиться реальных перемен.

Несмотря на множество провалов в предвыборной кампании Никола Пашиняна, включая резкие заявления и ставшие достоянием гласности конфликты с гражданами, пока именно его партия лидирует в предвыборной гонке.

Согласно последнему опросу GALLUP International, проведенному в начале апреля, 24,3% респондентов отдали бы свой голос за «Гражданский договор», в то время как за «Сильную Армению» Самвела Карапетяна готовы голосовать 13,4%.

У остальных оппозиционных партий результаты гораздо ниже. Так, «Процветающую Армению» предпринимателя Гагика Царукяна поддержали 7,9% опрошенных, блок «Армения» экс-президента страны Роберта Кочаряна — 5,5%. За «Армянский национальный конгресс» первого президента страны Левона Тер-Петросяна, с которым «Сильная Армения» в итоге решила не объединяться, готовы проголосовать 1,1%.

Лусине Баласян