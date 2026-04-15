Покупатель хочет дешевизны

Ритейлеры больше не могут повышать цены как раньше, поскольку потребители, стремясь экономить в период неопределенности, стали очень чувствительны к росту стоимости продуктов. Им также важна регулярность промо. Однако сетям не всегда выгодно проводить такие акции постоянно, поэтому представители розничного бизнеса, как показал их опрос, предпочитают снижать долю краткосрочных скидок и делать такие предложения более растянутыми по времени.

Больше всего на розничный бизнес в 2025 год оказало влияние увеличение чувствительности покупателей к росту цены и промо, следует из данных опроса, проведенного среди ритейлеров с ноября 2025 года по февраль 2026 года аудиторской компании «Технологии доверия». Среди опрошенных участников рынка, этот фактор отметило большее количество респондентов — 95%. Кроме того, 87% назвали среди ключевых факторов, серьезно влияющих на розничный бизнес, — смещения спроса в сторону более дешевых брендов и товаров собственных торговых марок (СТМ).

СТМ помогает ритейлерам сдерживать рост цен продовольственных товаров, соглашается партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Чаще всего такая продукция может быть на 10–20% дешевле, чем аналогичный товар от стороннего поставщика, отмечали ранее в сети Metro.

Сейчас спрос в продуктовом ритейле очень сдержанный, потребители стали избирательнее подходить к тратам и чаще сравнивают цены, подтверждает председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, активное развитие жестких дискаунтеров усилило запросы покупателей на такой формат, что вынуждает сети чаще внедрять стратегии минимальных цен на постоянной основе, сокращая долю кратковременных промоакций.

В 2025 году заметный рост числа краткосрочных скидок — почти на треть к обычному периоду — наблюдался лишь на новогодних праздниках, добавляет господин Богданов. Российский потребитель уже привык к высокой доли промоакций: сейчас на рынке происходит определенное размывание между скидкой и регулярной ценой, считают в РОМИР.

В 2025 году основной вклад в снижение доли промо на рынке в целом внесли продуктовые категории. Если в продовольственном секторе доля промо в середине 2025 года снизилась сразу на 6,4 процентных пункта (п. п), до 54,2%, то в непродовольственном сегменте это т показатель, напротив, вырос на 2,3 п. п, до 74,5%, следует из данных аналитической компании «Нильсен».

На единую политику низких цен ритейлеры переходят в первую очередь в базовых категориях товаров, включая молочную и мясную продукцию, крупы, макароны, мука, растительное масло, поясняет Станислав Богданов. Активная динамика промоакций в продовольственном сегменте чаще наблюдается у кондитерских изделий, газированной воды и соков, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, уточняет эксперт. В «Магните» и Х5 (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик) от комментариев отказались. В «Ленте», Metro и «Вкусвилле» на запрос «Ъ» не ответили.

Кроме введения постоянных низких цен на определенные категории товаров, сейчас ритейлеры активно переходят к максимально индивидуализированному ценообразованию за счет программ лояльности и персональных скидок, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Так, по данным Morizo (входит в E-Promo Group), сейчас популярностью у сетей пользуются чековые акции (покупатель регистрирует чек за покупку определенного товара на сайте или в чат-боте для получения призов, кешбэка или скидок). По сравнению с началом 2025 года популярность этого формата выросла: количество промоакций с использованием чеков в сегменте FMCG увеличилось на 32% в начале 2026 года. Наиболее активно такие акции сети проводят при продаже сладостей (21%), газированной воды и соков (20%), косметики и бытовой химии (18%), мяса и полуфабрикатов (15%) и молочной продукции (10%).

Алина Мигачёва