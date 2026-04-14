Из электроники выпускают газ

Россия, занимающая третье место по производству гелия в мире, вводит разрешительный порядок вывоза этого сырья до конца 2027 года. Перебои с поставками из Катара создали дефицит гелия на мировом рынке, а этот газ востребован в том числе для выпуска чипов. Решение может носить превентивный характер, так как в моменте рисков нехватки гелия на внутреннем рынке аналитики не видят.

Правительство РФ ввело разрешительный порядок вывоза гелия за пределы Евразийского экономического союза. Как уточнили в правительстве, вывоз сырья будет возможен по решению премьера Михаила Мишустина, первого вице-премьера Дениса Мантурова или курирующего вице-премьера по предложению Минпромторга. Такой порядок экспорта будет действовать со дня опубликования постановления и до конца 2027 года. «Решение направлено на сохранение стабильного обеспечения потребности внутреннего рынка в гелии, используемом при производстве в том числе оптоволоконной продукции»,— заявили в правительстве.

Россия ограничивает экспорт гелия в условиях дефицита этого газа на мировом рынке и роста цен из-за перебоев в поставках с Ближнего Востока. В частности, QatarEnergy остановила производство СПГ и сопутствующих продуктов на заводе в Рас-Лаффане.

По данным Геологической службы США (USGS), на Катар в 2025 году пришлось около 33% мирового производства гелия — 63 млн кубометров. Это второе место среди основных стран-производителей после США, выпустивших 81 млн кубометров (доля 42,6%). Третье место занимает Россия с 18 млн кубометров, или 9,5% мирового рынка.

В «Имплементе» в середине марта оценивали ежемесячный дефицит гелия на мировом рынке из-за остановки ближневосточных поставок примерно в 5,2 млн кубометров. Как отмечали аналитики, гелий критичен для производства полупроводников, медоборудования и ракетной техники. Основную нехватку, по оценкам компании, ощутят производители в Южной Корее, на Тайване и в Японии. Южная Корея, обеспечивающая примерно 20% мирового выпуска чипов, критически зависима от катарского гелия, указывает «Имплемента». Согласно Argus, у некоторых производителей чипов памяти запасы гелия уже упали до «тревожного уровня».

В инвестиционной и консалтинговой компании Pavilion Global, чью записку для клиентов цитирует Barron’s, отмечают, что на восстановление завода QatarEnergy может потребоваться пять лет и без российских поставок дефицит мирового рынка гелия не сократится. Но, продолжают в Pavilion Global, российский экспорт гелия на западные рынки ограничен санкциями. ЕС ограничил импорт гелия из РФ в 2024 году.

В Центре глобальной энергетической политики (CGEP) обращали внимание, что Россия в 2025 году увеличила среднемесячный экспорт гелия в Китай на 60% год к году, до 1 млн кубометров, в декабре поставки выросли до 2 млн кубометров.

По оценкам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, в 2021–2025 годах доля России в китайском импорте гелия выросла с 1% до 44%.

Проектные мощности российских заводов значительно выше текущих объемов производства гелия, отмечают в «Имплементе». Принадлежащие «Газпрому» Амурский ГПЗ и Оренбургский ГПЗ способны выпускать до 60 млн и около 5 млн кубометров этого газа в год соответственно. Завод Иркутской нефтяной компании на Ярактинском месторождении может производить 7 млн кубометров в год. В «Газпроме» от комментариев отказались.

В NEFT Research решение правительства называют «очень неоднозначным». Как указывают аналитики, дефицит на внутреннем рынке не прогнозируется, поскольку объемы производства превосходят потребление почти в четыре раза. «Что делать с избытком, кроме как экспортировать, непонятно»,— отмечают они. По словам Александра Тарасенко из Kept, спрос на гелий со стороны внутренних потребителей может увеличиться, а расширение мощностей, вероятно, будет замедлено из-за высокой стоимости финансирования. Возможно, власти резервируют гелий под внутренние нужды в условиях, когда мировой рынок нервный, внешний спрос высок, а мощности в РФ только разворачиваются на полный масштаб, говорит руководитель проектов Strategy Partners Дмитрий Арестов.

Гелий не единственное российское сырье, экспорт которого ограничивается в условиях перебоев с поставками с Ближнего Востока. В марте власти ввели запрет на вывоз аммиачной селитры на месяц (см. “Ъ” от 25 марта), а также продлили на три месяца, до 30 июня, эмбарго на экспорт серы. Как отмечал Михаил Мишустин, в период турбулентности мировой рынок возвращается к России, которая может нарастить экспорт ресурсов, ставших дефицитными из-за ближневосточного кризиса, но приоритетом для правительства остается защита внутреннего рынка.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко