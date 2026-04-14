Дисконты отдают швартовый

Дисконты на российскую нефть в ключевых портах достигли минимальных значений с конца 2025 года. Сужение спреда аналитики объясняют высоким спросом на сырье из России в условиях перебоев с поставками с Ближнего Востока и затишьем в атаках на танкеры в Черном и Средиземном морях.

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Скидка на нефть Urals в порту Новороссийск для партий объемом 140 тыс. тонн к Dated Brent сократилась за вторую неделю апреля на $1, до $24,9 за баррель (FOB), сказано в обзоре Argus. Это минимальный уровень с декабря 2025 года, указывают аналитики. Сужение дисконта, по их мнению, связано с оживленным спросом на сорт. Для партий 80–120 тыс. тонн скидка уменьшилась на $1, до $26,7 за баррель.

В балтийских портах, по данным Argus, дисконт также сократился на $1, до $25,1 за баррель (FOB Приморск / Усть-Луга), в связи с активным интересом к сорту стран Индо-Тихоокеанского региона.

Несмотря на уменьшение дисконтов, цены на Urals в российских портах снизились вслед за мировыми котировками. По данным Argus, за неделю к 11 апреля стоимость нефти в Новороссийске сократилась на $15,29, до $100,96 за баррель (FOB). В Приморске и Усть-Луге цены снизились на $15,29, до $100,76 за баррель (FOB).

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков говорит, что сокращение дисконтов на российское сырье в том числе обусловлено относительным затишьем в атаках на танкеры с нефтью в Черном и Средиземном морях. Стабилизация ситуации, продолжает он, также снижает стоимость фрахта, страхования и услуг трейдеров.

По данным Argus, стоимость транспортировки 100 тыс. тонн нефти из Приморска на западное побережье Индии уменьшилась на $2,9, до $22,97 за баррель, на север Китая — на $2,08, до $26,46 за баррель. Аренда танкера для перевозки 80 тыс. тонн из Новороссийска на западное побережье Индии подешевела на $3,04, до $25,22 за баррель, партий по 140 тыс. тонн — на $1,49, до $16,9 за баррель. Стоимость доставки до северо-востока Китая для этих объемов снизилась на $3,48, до $30,44, и на $0,75, до $20,37 за баррель соответственно.

Александр Новак, вице-премьер, в марте, ТАСС: «Есть резервы (для увеличения экспорта нефти.— “Ъ”), будем их использовать».

По словам господина Юшкова, Китай, Индия и Турция по-прежнему аккумулируют около 90% экспорта российской нефти, а сегодня выбор альтернатив у покупателей ограничен, что поддерживает спрос на Urals. Дальнейшая динамика дисконта, по его мнению, будет зависеть от безопасности экспортной инфраструктуры.

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в марте Россия увеличила морской экспорт нефти на 5,4% месяц к месяцу, примерно до 13 млн тонн. Среднесуточный морской экспорт снизился на 4,8% к февралю, до 420 тыс. тонн, из-за большего числа суток в марте, указывают аналитики. Отгрузки из Новороссийска, несмотря на ряд инцидентов в акватории, в марте увеличились на 5,8%, до 62 тыс. тонн в сутки, говорится в обзоре ЦЦИ. По итогам 30 марта — 5 апреля морской экспорт нефти составил 347 тыс. тонн, в том числе 71 тыс. тонн из Новороссийска (см. “Ъ” от 9 апреля).

Старший аналитик по нефтегазовому сектору «Эйлер» Андрей Полищук ожидает постепенного сокращения дисконта на Urals к четвертому кварталу. По его мнению, текущая надежность российских поставок должна стимулировать долгосрочный спрос, дополнительным фактором сужения спреда может стать нормализация ставок фрахта после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Но, добавляет партнер Kept Олег Жирнов, в случае резкого завершения конфликта нефть будет дешеветь, а вместе с ней и Urals.

Альберт Короев из БКС говорит, что высокий спрос на российскую нефть может сохраниться, пока Ормузский пролив остается блокированным, а в отношении сырья из РФ есть временные послабления в санкциях.

Главным фактором сокращения дисконтов стал дефицит нефти, считает Дмитрий Прокофьев из NEFT Research. Но, по его словам, риск затоваривания сохраняется, поскольку при любом варианте развязки конфликта на рынок выйдет большой объем сырья. А желание России нарастить экспорт наталкивается на ограничения мощностей по добыче и транспортировке, отмечает эксперт. По данным Vortexa, с начала конфликта объем морских поставок нефти (исключая сырье из Ирана) через Ормузский пролив сократился примерно на 17,7 млн баррелей в сутки к среднему уровню 2025 года.

Ольга Озембловская