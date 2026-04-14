Крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения. Поставляет пассажирские поезда и вагоны, поезда метро, локомотивы, двигатели и компоненты железнодорожным операторам и производителям в 30 странах. В компаниях группы ТМХ работает более 100 тыс. сотрудников. Акционеры не раскрываются.

Чистая прибыль ТМХ по МСФО за 2025 год составила 20,5 млрд руб., на 27% меньше, чем в 2024 году. Выручка сохранилась на уровне 2024 года, составив 504,8 млрд руб. В начале апреля ТМХ подписал с Федеральной пассажирской компанией пятилетний контракт на строительство более 2,7 тыс. вагонов общей стоимостью более 400 млрд руб., с ОАО РЖД — на поставку 110 вагонов электропоездов ЭП2ДМ и ЭП3Д.