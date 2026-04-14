Мелони назвала неприемлемыми заявления Трампа в адрес папы римского

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с папой римским Львом XIV и назвала неприемлемыми заявления президента США Дональда Трампа в его адрес. По ее словам, глава Католической церкви не может поддерживать проводимые Соединенными Штатами военные действия и должен призывать к миру.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Откровенно говоря, я бы не чувствовала себя комфортно в обществе, где религиозные лидеры делают то, что говорят политические лидеры»,— сказала Джорджа Мелони (цитата по Ilgazzettino).

Папа Лев XIV неоднократно критиковал действия администрации США, включая иммиграционные рейды и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После начала войны в Иране американские власти обосновывали ее в том числе защитой христианства. Папа римский в ответ на это заявил: «Иисус — Царь мира, отвергающий войну, которого никто не может использовать для оправдания войны».

В ответ на это Дональд Трамп заявил, что понтифик вредит Соединенным Штатам, католической церкви и президенту лично и призвал его «взять себя в руки» и «перестать потакать радикальным левым». А вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал Ватикану заняться «вопросами морали» в Католической церкви, а не американской политикой. На это понтифик ответил: «Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко провозглашать Евангелие — ведь именно для этого, как я думаю, я здесь и нахожусь. И именно для этого существует Церковь».

Лусине Баласян