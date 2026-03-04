Новый завод по производству лодок в Ростове может окупиться за пять лет

Проект строительства нового завода по производству алюминиевых лодок и катамаранов может окупиться в течение пяти лет. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил генеральный директор ООО «Бробоатс» Дмитрий Чернов. Компания займется реализацией этого проекта.

Для строительства завода планируется использовать как собственные средства, так и заемные.

«Также не исключаем привлечение частных и институциональных инвесторов под этот проект, если планы по строительству будут расширяться»,— отметил господин Чернов.

В настоящее время компания производит порядка 250 судов в год. Планируется, что в пределах двух лет с момента запуска завода производственная мощность увеличится до 500 судов ежегодно.

Предприятие осуществляет поставки лодок частным клиентам по всей России и за рубежом: от Калининграда до Сахалина, а также в Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Армению, Абхазию и Казахстан. Катамараны приобретают как частные клиенты, так и коммерческие организации для экскурсий и сдачи в аренду. За счет нового завода планируется существенно расширить модельный ряд, а также усилить экспортное направление.

Сейчас проект находится на стадии обсуждения, прорабатываются варианты по земельным участкам в черте города. Приоритетными являются площадки, расположенные рядом с водой.

Мария Хоперская