С экс-чиновников КЧР на Кубани взыскали 141 млн рублей

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда оставила в силе решение о взыскании с бывших чиновников и связанных с ними лиц более 140 млн руб. в доход государства в качестве компенсации стоимости земель, незаконно выведенных из федеральной собственности, передает объединенная пресс-служба судов региона.

Рассматривалась апелляционная жалоба на решение Армавирского городского суда, которым с 12 ответчиков было солидарно взыскано 141,502 млн руб. Установлено, что речь идет о земельных участках общей площадью около 15 га в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.

По материалам дела, в 2011 году должностные лица муниципальных образований региона, действуя в рамках коррупционной схемы, изменили целевое назначение земель и оформили их раздел на отдельные участки, после чего реализовали наделы по заниженной стоимости аффилированным лицам. При этом земли относятся к сельскохозяйственным и лесным угодьям, включая прибрежные территории реки Архыз и ее притоков, и с середины XX века были закреплены за коллективными хозяйствами, позднее объединенными в колхоз, занимавшийся животноводством.

Суд отметил, что спорные участки относятся к категории федеральной собственности и в силу закона не подлежат приватизации. Апелляционная инстанция согласилась с выводами первой инстанции, решение вступило в законную силу.

