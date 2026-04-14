Порты Приморска и Усть-Луги увеличили перевалку нефти в начале 2026 года

В первом квартале 2026 года порты Приморска и Усть-Луги в Ленинградской области нарастили объемы перевалки нефти. Об этом сообщает издание 47news.

Порты Приморска и Усть-Луги нарастили перевалку нефти в начале 2026 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Так, ООО «Приморский торговый порт» за январь–март обработало 11,3 млн тонн нефти — на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт нефтепродуктов через терминал составил 4,9 млн тонн. Он вырос на 7,2%. По данным «Морцентр-ТЭК», в марте 2026 года отгрузка нефти в Приморске увеличилась на 12%, а нефтепродуктов — на 7,7% относительно марта 2024 года.

В Усть-Луге за тот же период экспорт нефти прибавил 5,7% и достиг 6,4 млн тонн. При этом перевалка нефтепродуктов снизилась на 12,3% — до 7,9 млн тонн. Перевалкой нефти в порту занимается ООО «Невская трубопроводная компания», а нефтепродуктов — ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» и ООО «Портэнерго».

В целом по Балтийскому бассейну с начала 2026 года объем перевалки нефти вырос на 4% и приблизился к 18 млн тонн. В то же время перевалка нефтепродуктов сократилась на 7,5%, составив 15,5 млн тонн. Помимо Приморска и Усть-Луги. Такие грузы обрабатывают порты Высоцка, Большого порта Санкт-Петербурга и Калининграда.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что отгрузки нефти из Усть-Луги и Приморска упали до минимума с начала года.

Матвей Николаев