Отгрузки нефти из Усть-Луги и Приморска упали до минимума с начала года

Морские поставки нефти из российских портов на Балтийском море в период с 30 марта по 5 апреля снизились на 33,2% по сравнению с предыдущей неделей — до 115 тысяч тонн в сутки. Такие данные приводятся в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По оценке аналитиков, объемы отгрузок через Усть-Лугу и Приморск достигли минимального уровня с начала 2025 года.

За неделю также сократилось число танкерных отправок — с 11 до 7 рейсов. Основными направлениями поставок остаются Индия (59%), Турция (16%) и Китай (13%).

Снижение экспорта связано с рядом инцидентов на инфраструктуре портов, произошедших в конце марта — начале апреля. В частности, 31 марта Усть-Луга получила повреждения в результате атаки беспилотников. В Приморске в тот же период произошел пожар на резервуарах с нефтепродуктами, а 5 апреля был поврежден участок нефтепровода, о чем сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин полагает, что последствия инцидента в Усть-Луге ограничены. По его оценке, речь может идти о повреждении нескольких резервуаров. Это позволяет рассчитывать на восстановление поставок в течение двух недель даже при неблагоприятном развитии ситуации.

Матвей Николаев