«Промомед» начнет поставлять лекарства на рынок ОАЭ

Завод «Промомеда» «Биохимик» получил GMP-сертификат ОАЭ, сообщили “Ъ” в фармпроизводителе. Это позволит компании, которая производит в том числе средства для борьбы с ожирением на основе семаглутида и тирзепатида, поставлять свои лекарства на рынок Эмиратов.

ОАЭ не первый зарубежный рынок для «Промомеда». У компании есть представительства в Узбекистане и во Вьетнаме. Препараты поставляются в более чем 20 стран. После начала работы с ОАЭ компания рассчитывает на более активную экспансию в другие арабские страны, отметил гендиректор «Промомеда» Александр Ефремов.

На «Биохимике» «Промомед» выпускает в том числе «Велгию Эко» и «Тирзетту». Продажи последней, согласно DSM Group, по итогам 2025 года принесли компании 6,2 млрд руб.— препарат стал самым популярным новым брендом на российском рынке.

«Промомед» в 2005 году основал Петр Белый. В 2015 году компания купила завод «Биохимик», работающий в Саранске с 1959 года. Акции «Промомеда» торгуются на Мосбирже. Выручка компании по итогам 2025 года выросла на 75% год к году, до 38 млрд руб. Другие финансовые итоги 2025 года «Промомед» пока не раскрывал.

