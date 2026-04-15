Певец безгеройного времени

Сегодня исполняется 85 лет режиссеру Роману Балаяну. Андрей Плахов рассказывает о давней дружбе, которая их связывает.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Андрей Плахов

Одна из наших первых московских встреч оказалась очень смешной. Это было во времена застоя, как их потом нарекли. Застоявшуюся кровь разгоняли алкоголем, пили, кажется, все — без ограничений. Кинематографисты были в этом вопросе в первых рядах. Романа пригласили в Дом кино, а он позвал меня в компанию тогда еще молодых, но уже именитых Никиты Михалкова, Сергея Соловьева, Виктора Мережко. Оказались за тем же столом и всем известные актеры Леонид Куравлев, Людмила Максакова, Олег Янковский.

Как и я, Балаян тоже был не москвич, а уроженец Карабаха с армянской кровью и киевской пропиской — и мы оба (я только недавно перебрался из Львова в Москву) немного робели рядом со столичными знаменитостями.

Как будто желая окончательно доконать нас, провинциалов, эти блистательные москвичи вели себя, словно хулиганы-подростки. Они принялись, по их словам, «сажать солнце», светившее в окна ресторана и слепившее глаза, чуть не сорвали с петель тяжелые гардины и при этом страшно веселились. Было около пяти: для обеда поздно, для ужина рано. Но официантам велели накрывать на стол и нести весь наличный набор спиртных напитков — от сухого вина до водки (виски тогда не давали).

Еще даже не успев пригубить, столичные знаменитости впали в ажиотаж, выпендривались друг перед другом, шутовски матерились, кто-то залез под стол и стал хватать за ноги Максакову — единственную женщину в этой моногендерной компании.

Мы с Балаяном изумленно переглядывались. Он был самым скромным, еще не совсем своим в этой московской тусовке, и выглядел самым молодым, хотя по возрасту, как я позднее понял, превосходил и Михалкова, и Соловьева.

Роман — редчайшее исключение в семье режиссеров: щедрый во всех смыслах слова, без гипертрофированного самолюбия, терпимый к мнениям других, относящийся к людям не прагматически, а скорее сентиментально.

Даже когда я, подвыпив с ним как-то, разругал одну из его картин, он не обиделся или сумел скрыть обиду. Критикам нельзя дружить с режиссерами, но к Роме Балаяну это не относится, и я счастлив, что мы дружили в хорошие времена и не утратили этих дружеских чувств в наши не столь хорошие.

Эта типичная «артистическая пьянка» эпохи застоя связалась в моей памяти с фильмом Балаяна «Полеты во сне и наяву», который вскоре появился. По сценарию Мережко, с Янковским в главной роли и Михалковым — в значимом эпизоде. Все они непосредственно причастны к созданию кинематографического стиля и настроения поздней советской эпохи.

Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Режиссер Роман Балаян (2008 год)

Это было настроение печали и безысходной грусти, это был стиль поэтической элегии, это было любование красотой природы и культуры, которое примиряло с нелепостью и бездарностью жизни за железным занавесом, в обществе двойной морали. Это был плач интеллигенции, тонко чувствовавшей эстетику прекрасного, тосковавшей по мифологическому прошлому, задыхавшейся в застойном воздухе настоящего времени.

И вот, кажется, всех москвичей — и того же Соловьева, и Кончаловского с братом — опередил, показав высший художественный результат, пришлый Балаян. Размявший свои творческие мышцы на экранизациях Чехова («Каштанка») и Тургенева («Бирюк»), он создал «Полеты» — лебединую кинопесню эпохи застоя — и образ ее ключевого героя.

Курьезно, что сначала Балаян видел в главной роли Михалкова! Но судьба развернула его в сторону Янковского.

В результате появился фильм-манифест внутренней эмиграции и тихого диссидентства, за что отечественная интеллигенция считает себя Балаяну навек обязанной.

Я в том числе и до сих пор горжусь рецензией в «Литературной газете», напечатанной тогда, когда картина еще не стала классикой и вызывала нарекания недовольного официоза.

Балаян снял потом еще несколько хороших фильмов, но «Полеты» затмили все. Не только отменным уровнем режиссуры, но настоящим открытием, которым стал лузер-интеллигент Сергей Макаров в блистательном исполнении Олега Янковского. Он — дальний, но явный родственник Онегина и Печорина, «лишних людей», воспетых русской литературой. Это — с одной стороны. С другой — его асоциальность, невстроенность в систему, его тихое диссидентство делают Макарова «беспечным ездоком» позднего советского кино, аналогом персонажей Джека Николсона на другой стороне земного шара. Это персонаж-знак, он сигнализировал разочарование и упадок, приближающийся закат советской цивилизации.

Кадр из фильма Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву» (1982 год)



«Полеты во сне и наяву» появились в 1982-м — чуть раньше «Ностальгии» Андрея Тарковского, в ней тоже солировал Олег Янковский. Сыгранный им герой, Андрей Горчаков, тоже был «лишним человеком», но его отчуждение связано с потерей родины, которая все больше влекла русского писателя, выехавшего в Италию, и все больше отдалялась от него.

Конечно, между двумя этими фильмами и двумя этими образами — дистанция огромного размера. Макаров живет профанной жизнью и лишь в снах, в воображении способен летать в иные миры (в первоначальной версии сценария он даже обладал некоторыми парапсихологическими талантами). Горчаков — человек и тонкий знаток культуры; он переживает не только кризис идентичности, но бессилие искусства изменить и спасти гибнущий мир.

Тем не менее оба героя, дойдя до зрелого мужского возраста, чувствуют, что дальнейший путь для них обрублен. Горчаков умирает в итальянском бассейне с горящей свечой в руке, Макаров застывает, зарывшись в стог сена и свернувшись в позе эмбриона. Один хочет смерти, другой — вернуться во чрево матери и не рождаться.

При всем различии, фильмы Тарковского и Балаяна в их совокупности стали кинематографической кодой своей эпохи.

Названия обоих оказались знаковыми для характеристики «героев безгеройного времени» (так назвала свою книгу, хоть и написанную на материале западной культуры, критик Майя Туровская). Времени, уже беременного перестройкой и распадом империи, глобальными переменами в мировом масштабе.

Большинство фильмов Балаяна, включая «Полеты», сняты на киностудии имени Довженко. И основную часть жизни он прожил в Киеве. Но определить его «режиссерскую национальность», как и в случае с Сергеем Параджановым и Кирой Муратовой, непросто. Прежде всего потому, что он как художник сформировался в советскую эпоху и живописал ее закат. Когда ему исполнилось 70, в юбилейном интервью Роман сам сказал о себе наиболее точно: «Я — советско-украинский режиссер армянского происхождения».

И добавил: «Лично я, как кинематографист, вместе с распадом СССР потерял масштаб — в культурологическом смысле». Потому что темой его лучших работ стали меланхолия и тоска времен его молодости. Время изменилось — и на смену этим пришли совсем другие эмоции и настроения, гораздо более резкие, грубые, часто вульгарные. Но Балаяну как художнику они оказались чужды.

