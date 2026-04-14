Теннисист Карен Хачанов проиграл третий официальный матч подряд

14-я ракетка мира Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Барселоне. В первом раунде россиянин уступил аргентинцу Камило Уго Карабельи, занимающему 64-е место в мировом рейтинге.

Матч, продлившийся 1 час 13 минут, завершился со счетом 6:3, 6:4. Следующим соперником аргентинца станет испанский теннисист Рафаэль Ходар, который располагается на 55-й строке классификации ATP.

Карен Хачанов потерпел третье поражение подряд. При счете 4:4 во втором сете он разбил ракетку о корт. На прошлой неделе россиянин не смог преодолеть стартовый раунд «мастерса» в Монте-Карло.

Общий призовой фонд турнира в Барселоне составляет €2,9 млн. Его действующим победителем является датчанин Хольгер Руне.

Таисия Орлова