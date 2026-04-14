Лобненский сдался следствию

В столице в следственный изолятор отправлен Игорь Бардин, которого правоохранительные органы считают лидером лобненской ОПГ. По версии СКР, именно он несколько лет назад создал преступное сообщество, обиравшее участников СВО в аэропорту Шереметьево. Около года Игорь Бардин числился в розыске, но в итоге решил сдаться силовикам. Сам он настаивает, что никакого отношения к криминалу в аэропорту не имел.

Игорь Бардин, в определенных кругах известный как Барсик, был задержан 13 апреля. По данным “Ъ”, сотрудникам ФСБ он сдался добровольно, причем предупредил их заранее. Задержание было произведено после Пасхи, которую господин Бардин хотел отпраздновать на свободе. 13 апреля он вернулся в свой собственный дом в подмосковном городском округе Лобня, где его и нашли оперативники. Фигуранта не смутило, что свое 58-летие 20 апреля ему придется встречать уже в СИЗО.

Игоря Бардина в правоохранительных органах называют лидером лобненской ОПГ. По данным силовиков, свою первую «бригаду» он создал в начале 90-х, а затем возглавил и всех «лобненских». Однако нынешние претензии к нему со стороны СКР касаются событий последнего времени.

Игорю Бардину инкриминируются создание организованного преступного сообщества (ОПС), кража, мошенничество и вымогательство (ст. 210, 158, 159, 163 УК РФ). По версии следствия, вместе со своим ближайшим помощником Алексеем Кабочкиным (Рязанец) Игорь Бардин в начале 2018 года создал ОПС для совершения имущественных преступлений против пассажиров, прежде всего иностранцев, в Шереметьево.

С 2022 года, когда в аэропорту иностранцев стало меньше, зато появились участники СВО, по версии следствия, ОПС переключилось на последних.

Преступное сообщество, по мнению правоохранителей, действовало под прикрытием ООО «Вега» — компании по оказанию транспортных и других услуг на территории аэропорта, которой руководил Кабочкин. Ранее среди создателей преступного сообщества фигурировал и Александр Вакуленко (Фунтик). Он заключил досудебное соглашение и вышел из-под ареста, на его показаниях во многом строится фабула дела. Со временем изменилась и его роль в ОПС — теперь он назван руководителем одного из структурных подразделений сообщества.

Как рассказывал ранее “Ъ”, первые случаи воровства денег у военнослужащих были официально зарегистрированы в ноябре 2024 года, и транспортная полиция возбудила дела о кражах. В марте прошлого года расследованием занялось ГСУ СКР, а в апреле начались массовые аресты. Под стражей или другой мерой пресечения в общей сложности оказалось около 40 человек, среди них четыре бывших полицейских из линейного отдела аэропорта — по версии следствия, они либо были наводчиками, сообщая рядовым членам ОПС о появлении на территории аэропорта военнослужащих, либо препятствовали возбуждению дел о хищении денег.

Однако тогда силовикам не удалось задержать двух ключевых фигурантов — Игоря Бардина и Ваге Хачатряна (Вага), контролировавшего одну из «бригад» преступного сообщества. Последний уехал в Армению, но недавно, как сообщал “Ъ”, был доставлен в Москву и оказался за решеткой. Бардина Басманный суд столицы арестовал заочно, причем в постановлении указывалось, что фигурант уже объявлен в международный розыск, поскольку имеются основания считать, что он находится «за пределами России».

Как говорится в материалах уголовного дела, в ОПС входили несколько структурных подразделений — «попрошайки», «зазывалы», таксисты и «спортсмены». Последних, по данным следствия, возглавлял сын Бардина Владимир.

«Попрошайки», значительную часть которых составляли привлекательные девушки с хорошо подвешенным языком, просто выпрашивали у военнослужащих деньги, рассказывая истории о том, как у них украли билеты и кошельки. Улов «попрошаек» в отдельных случаях достигал 80 тыс. и даже 200 тыс. руб.

«Зазывалы» встречали в аэропорту участников СВО и отправляли их к «нужным» таксистам. Если у военнослужащего не оказывалось билета, последние предлагали помощь в его покупке, устройство в гостиницу и другие услуги — все по многократно завышенной цене. Например, поездка в сауну и обратно в аэропорт одному из потерпевших обошлась в 250 тыс. руб. Часто бойца старались напоить. Иногда у потерявшего самоконтроль военного удавалось выпытать пин-код банковской карты, с которой снимали деньги. Таким образом фигуранты обналичили и присвоили 408 тыс. руб. в случае с одним из потерпевших. Кроме того, таксисты обманывали потерпевших со стоимостью проезда, завышая ее в десятки раз.

«Спортсмены», по версии следствия, следили, чтобы никто из сообщников не скрывал преступные доходы, а также запугивали потерпевших.

Всего в деле 57 эпизодов, хотя правоохранители считают, что пострадавших от ОПС сотни.

Защита Игоря Бардина ситуацию не комментирует. Он категорически отрицает причастность к криминалу в Шереметьево. В его окружении утверждают, что деятельность ООО «Вега» Бардин не контролировал, доверив руководство фирмой Алексею Кабочкину. По словам знакомых с ситуацией собеседников “Ъ”, подавляющее большинство фигурантов в своих показаниях имя Бардина вообще не упоминают, а о его роли как создателя ОПС говорит лишь Александр Вакуленко, да и то исключительно со ссылкой на слова других обвиняемых. Кроме того, говорят источники, после начала СВО Бардин не только отправлял гуманитарную помощь в зону боевых действий, но и помогал материально ряду подразделений, поэтому создавать ОПС для преступлений против участников спецоперации он не мог по определению. И сдался следствию он, по словам собеседников, именно «для установления истины».

Александр Александров