Еврокомиссия планирует первые транши помощи Украине во втором полугодии

Европейская комиссия перенесла начало выплат Украине объемом €90 млрд на второе полугодие 2026 года. Об этом заявил представитель ЕК Бала Уйвари.

«Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия»,— отметил господин Уйвари (цитата по ТАСС).

В конце марта глава евродипломатии Кая Каллас сообщала об отсутствии прогресса в согласовании финансирования и указала на сохраняющиеся препятствия. Кредит Украине на саммите Евросоюза 19 марта не был одобрен из-за вето Венгрии.

После парламентских выборов 13 апреля лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что страна не будет участвовать в предоставлении кредита Украине из-за сложной экономической ситуации, но препятствовать самому процессу получения денег не станет.