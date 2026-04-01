Европа покаялась

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призналась, что у нее нет хороших новостей для Украины по вопросу одобрения 20-го пакета антироссийских санкций и выделения Киеву кредита в размере €90 млрд. По мнению экспертов, в случае прекращения внешнего финансирования деньги у Киева закончатся уже в июне.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Gleb Garanich / Reuters Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Заявление о том, что европейские государства могут быть вынуждены отказаться от своего принятого ранее политического решения выделить Украине кредит в размере €90 млрд, глава европейской дипломатии Кая Каллас сделала 31 марта в ходе визита в Киев, где она принимала участие в заседании Совета ЕС.

«На пути к принятию 20-го пакета санкций (против РФ.— “Ъ”), а также выделению кредита для Украины мы сталкиваемся с некоторыми препятствиями. Работа по преодолению этих препятствий продолжается, но, к сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей, что кредит будет предоставлен»,— сообщила на пресс-конференции в Киеве Кая Каллас. В качестве утешительного приза для Киева она подтвердила готовность выделить Украине символическую сумму в размере €80 млн за счет прибыли от замороженных российских активов.

Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас стало первым официальным признанием Брюсселя, что политика ЕС по финансированию Киева столкнулась с серьезными трудностями при реализации так называемого плана Б.

Этот план был принят государствами ЕС в конце прошлого года после их отказа от плана А, предусматривавшего конфискацию замороженных российских активов и грозившего конфликтом с Москвой.

Несмотря на то что на состоявшемся 19 марта саммите Евросоюза кредит Украине так и не был окончательно одобрен из-за наложенного на него вето Венгрии, вплоть до последнего момента руководство ЕС заявляло о том, что особое мнение Будапешта никак не остановит выделение Украине жизненно необходимых ей средств для продолжения войны с Россией.

Вынужденное признание Каей Каллас того факта, что проблемы дальнейшего долгосрочного финансирования Украины по линии ЕС уже не сводятся к венгерскому вето, стало отражением тех новых реалий, с которыми государства Евросоюза сталкиваются в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

Как отмечает издание Politico, странам ЕС придется вводить жесткий режим экономии, в том числе в топливном секторе, и готовиться к длительным перебоям в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке. В этой ситуации беспроцентный кредит для Украины под гарантии общего бюджета ЕС может стать для государств—членов Евросоюза неподъемной ношей.

По оценке агентства Bloomberg, в случае прекращения внешнего финансирования деньги у Киева закончатся уже в июне.

Помимо подвисшего в воздухе вопроса о выделении Киеву финансовой помощи по линии ЕС второй проблемой для Киева грозит стать сворачивание поставок американского оружия за деньги стран НАТО. Возможность пересмотра программы PURL исходя из национальных интересов Америки допустил в конце прошлой недели госсекретарь США Марко Рубио.

Стоящий перед двойной угрозой прекращения финансирования и оружейных поставок президент Зеленский призвал Россию к пасхальному перемирию. «Мы готовы к прекращению огня на пасхальные праздники»,— заявил журналистам Зеленский 30 марта, впрочем, не конкретизируя свое предложение. Римско-католическая церковь в этом году празднует Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля.

В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, однако во время перемирия 2025 года было зафиксировано 4900 его нарушений со стороны Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский также сообщил о том, что российская сторона дает Киеву два месяца, чтобы выполнить требование вывести ВСУ с контролируемой Украиной территории Донбасса. Впрочем, такой сценарий он назвал нереальным. «Я удивлен, как можно до сих пор в это верить»,— заявил украинский президент.

Комментируя предложение Зеленского о пасхальном перемирии, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков указал на то, что российская сторона не увидела в нем четко сформулированной инициативы.

«Понятно, что киевский режим отчаянно нуждается в перемирии, в любом перемирии, потому что динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска — где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед»,— отметил Дмитрий Песков. При этом он подтвердил, что российская сторона ждет от Зеленского необходимых политических шагов, без которых урегулирование окажется невозможным.

«Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения, с тем чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие. Что касается двух месяцев, здесь дело не в двух месяцах. Зеленский должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики»,— добавил Дмитрий Песков.

На этом фоне замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил о том, что переговоры в формате Россия—США—Украина стоят на паузе в связи войной в Персидском заливе, однако Москва рассчитывает на их продолжение с «субстантивной повесткой дня».

По словам российского дипломата, Москва исходит из необходимости вести диалог в рамках трехстороннего формата на базе тех договоренностей, которые были достигнуты президентами России и США на Аляске 15 августа прошлого года.

«Американцы предложили определенные идеи компромиссного характера. Мы эти идеи приняли, согласились с ними. Важность этих идей в том, что они концентрируются на главном — на первопричинах конфликта и необходимости их устранения и на ситуации на земле. И теперь задача состоит в том, чтобы американцы добились согласия украинской стороны на эти предложения. Как мы понимаем, американская сторона сегодня ведет такую работу с Киевом»,— отметил Михаил Галузин.

Комментируя нежелание Зеленского согласиться на вывод украинских войск из Донбасса, замглавы МИД РФ указал на то, что такая позиция идет вразрез с договоренностями, достигнутыми президентами Путиным и Трампом на Аляске.

«Так что мы исходим из того, что американская сторона работает сегодня с Киевом на предмет того, чтобы добиться его согласия на анкориджские взаимопонимания»,— подчеркнул Михаил Галузин.

Сергей Строкань