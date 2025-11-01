Археологи обнаружили в Воронежской области захоронение эпохи бронзы

В Новохоперском районе Воронежской области археологи местного ООО «Центр охранных археологических исследований» обнаружили погребение эпохи бронзы (XVIII—XIII века до н. э.). Там находились останки одного человека и погребальный инвентарь в виде керамического горшка. Об этом сообщили в региональном управлении охраны объектов культурного наследия (ОКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погребение времен бронзового века в Новохоперском районе Воронежской области

Фото: Центр охранных археологических исследований Погребение времен бронзового века в Новохоперском районе Воронежской области

Фото: Центр охранных археологических исследований

«Из погребения получены антропологические материалы одного индивида. Костяк сильно фрагментирован, нарушен землеройными животными, отсутствуют некоторые позвонки, ребра, мелкие кости рук и ног. Поза погребенного — скорченно на левом боку, руки подтянуты к лицу»,— рассказали в ведомстве.

Раскопки были проведены в этом году на выявленном ОКН «Одиночный курган 2 у с. Русаново Новохоперского района». Общая изученная площадь составила 3,6 тыс. кв. м. Находки будут переданы на постоянное хранение в Новохоперский краеведческий музей.

По данным Rusprofile, ООО «Центр охранных археологических исследований» было зарегистрировано в Воронеже в июне 2016 года. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Иван Федюнин. Ему принадлежат 50% компании, вторая половина у Максима Крючкова, открывшего указанный выше курган. 2024 год общество отработало с выручкой 16 млн руб. и чистой прибылью 12 млн руб.

Алина Морозова