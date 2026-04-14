Структура «Роснефти» выкупила на торгах «Саянскхимпласт» за 30 млрд рублей

ООО «РН-коммерция», подконтрольное «Роснефти», приобрело на открытых торгах активы крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ) — АО «Саянскхимпласт», расположенные в Иркутской области. Сумма сделки составила более 30,3 млрд руб., следует из данных на сайте ГИС «Торги». Компания стала единственным претендентом на выставленный на продажу актив.

Согласно документу, в лот также вошли доли в размере 100% уставного капитала ООО «Бизнес актив», ООО «Вектор», ООО «Саянскгазобетон» и 99,9% уставного капитала ООО «Бизнес интеллект», которые в том числе отошли структуре «Роснефти».

Аукцион состоялся 13 апреля, заявки принимались с 4 по 10 апреля.

В мае 2025 года Хамовнический райсуд Москвы обратил в доход государства активы АО «Саянскхимпласт» стоимостью более 92 млрд руб. Таким образом, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к фактическому владельцу предприятия, бывшему главе Законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову, а также членам его семьи. Генпрокуратура утверждала, что экс-депутат нарушил ряд федеральных законов, в частности «О борьбе с коррупцией», который запрещает совмещать государственную должность с бизнесом, а также обязывает предоставлять полные и достоверные сведения о своих доходах.

Виктор Круглов с 2000 по 2016 год был депутатом от «Единой России» в Законодательном собрании Иркутской области, входил в комитет по собственности и экономической политике, а в 2004–2008 годах возглавлял региональный парламент.

АО «Саянскхимпласт» — крупнейший производитель поливинилхлорида (ПВХ) в России, на долю которого приходится около 30% рынка. Предприятие было создано в 1998 году на базе ОАО «Саянскхимпром» под управлением Виктора Круглова.

