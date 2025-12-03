Резервы сократили прибыль

МКБ оказался единственным банком из публично отчитавшихся по МСФО за третий квартал 2025 года, кто показал чистый процентный убыток. Согласно его отчетности, это произошло из-за досоздания резервов почти на 200 млрд руб., но благодаря «прочим доходам» примерно на ту же сумму, которые получил банк, третий квартал ему удалось закончить с прибылью. Эксперты считают, что доход, позволивший МКБ компенсировать созданные резервы, банк получил от операций с ценными бумагами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно отчетности по МСФО, за девять месяцев 2025 года Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) показал чистый процентный убыток (с учетом резервов) в размере почти 127 млрд руб. Годом ранее банк демонстрировал чистую процентную прибыль почти в 63 млрд руб. В результате МКБ стал единственным банком, показавшим убытки по этой статье из без малого трех десятков кредитных организаций, раскрывших отчетность по МСФО за этот период. Такой результат получился из-за создания значительных резервов под кредитные убытки по долговым финансовым активам — 199 млрд руб. за отчетный период. Причем большая часть резервов (почти на 188 млрд руб.) была создана в третьем квартале 2025 года, в результате чего процентный убыток составил почти 157,6 млрд руб.

Такие изменения произошли на фоне ухудшения корпоративного портфеля банка.

Согласно отчетности по МСФО, объем просроченных кредитов с начала года вырос в восемь раз, до 668 млрд руб., а его доля в портфеле достигла 28%.

Сам корпоративный портфель сократился с начала года всего на 9%.

Рейтинговое агентство АКРА, в октябре подтвердившее кредитный рейтинг банка на уровне А+, отметило, что «доля проблемных и потенциально проблемных кредитов в портфеле банка несколько увеличилась в сравнении с прошлогодним значением» как согласно данным регуляторной отчетности и отчетности по МСФО, так и по расчетам самого агентства.

Вместе с тем благодаря получению «прочих доходов» в размере почти 195 млрд руб. в третьем квартале МКБ получил внушительную прибыль — 21,9 млрд руб. против прибыли в 8,6 млрд руб. годом ранее. За девять месяцев 2025 года прибыль составила 28,9 млрд руб., превысив прошлогодний результат на 3%.

В конце июня этого года в банке сменилась команда топ-менеджеров. По словам источника “Ъ” на банковском рынке, в наблюдательный совет МКБ на последнем собрании акционеров вошло заметное количество представителей ВБРР (см. “Ъ” от 4 июля). Кроме того, председателем правления МКБ вместо Максима Коржова, который пробыл на этой должности семь месяцев, стала Дина Маликова, ранее занимавшая пост главы правления ВБРР, и отчет по МСФО за третий квартал 2025 год подписан именно ею. Тогда рейтинговое агентство «Эксперт РА», подтвердившее рейтинг МКБ на уровне A+, указало на «повышение чувствительности банка к реализации крупных кредитных рисков на фоне снижения запаса по капиталу и роста показателей концентрации на фоне внедрения новых регуляторных подходов».

В октябре агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг МКБ на уровне AA-, указав, что в 2025 году произошли изменения в структуре собственности банка, «повысившие ее прозрачность». Как отмечает АКРА, «в настоящее время банк придерживается политики наращивания уровня резервирования проблемных активов и повышения обеспеченности кредитного портфеля в целом».

По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, в МКБ с середины лета прошлого года проходила проверка ЦБ, который посчитал, что недоначислены большие резервы.

В отчетном периоде «по ценным бумагам у банка был рост на 160 млрд руб., которые были отданы в репо, и за счет дохода от этих операций доначислили резерв и даже отразили прибыль», считает собеседник “Ъ”. Другой источник “Ъ” на финансовом рынке отмечает, что банку было необходимо получить деньги, которые бы попадали в графу «доходы», а не «привлеченные ресурсы». «Это либо материальная помощь, которая может выражаться в чем угодно (деньгами, недвижимостью, активами и т. д.), либо банк мог продать ценные бумаги, по которым и получил доход»,— поясняет он. В МКБ не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты также считают, что доход, покрывший процентный убыток банка, приходится на ценные бумаги. Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев обращает внимание на резкое изменение стоимости ценных бумаг, особенно по амортизируемой стоимости. «Такое ощущение, что МКБ получал довольно приличный доход в третьем квартале по амортизируемым ценным бумагам, которыми он владел. Там изменения примерно на эти 200 млрд руб.»,— отмечает он. При этом, по его словам, логично, что банк наращивает резервы в такой ситуации.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева