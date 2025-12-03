Резервы сократили прибыль
Московский кредитный банк получил чистый процентный убыток
МКБ оказался единственным банком из публично отчитавшихся по МСФО за третий квартал 2025 года, кто показал чистый процентный убыток. Согласно его отчетности, это произошло из-за досоздания резервов почти на 200 млрд руб., но благодаря «прочим доходам» примерно на ту же сумму, которые получил банк, третий квартал ему удалось закончить с прибылью. Эксперты считают, что доход, позволивший МКБ компенсировать созданные резервы, банк получил от операций с ценными бумагами.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Согласно отчетности по МСФО, за девять месяцев 2025 года Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) показал чистый процентный убыток (с учетом резервов) в размере почти 127 млрд руб. Годом ранее банк демонстрировал чистую процентную прибыль почти в 63 млрд руб. В результате МКБ стал единственным банком, показавшим убытки по этой статье из без малого трех десятков кредитных организаций, раскрывших отчетность по МСФО за этот период. Такой результат получился из-за создания значительных резервов под кредитные убытки по долговым финансовым активам — 199 млрд руб. за отчетный период. Причем большая часть резервов (почти на 188 млрд руб.) была создана в третьем квартале 2025 года, в результате чего процентный убыток составил почти 157,6 млрд руб.
Такие изменения произошли на фоне ухудшения корпоративного портфеля банка.
- Согласно отчетности по МСФО, объем просроченных кредитов с начала года вырос в восемь раз, до 668 млрд руб., а его доля в портфеле достигла 28%.
- Сам корпоративный портфель сократился с начала года всего на 9%.
Рейтинговое агентство АКРА, в октябре подтвердившее кредитный рейтинг банка на уровне А+, отметило, что «доля проблемных и потенциально проблемных кредитов в портфеле банка несколько увеличилась в сравнении с прошлогодним значением» как согласно данным регуляторной отчетности и отчетности по МСФО, так и по расчетам самого агентства.
Вместе с тем благодаря получению «прочих доходов» в размере почти 195 млрд руб. в третьем квартале МКБ получил внушительную прибыль — 21,9 млрд руб. против прибыли в 8,6 млрд руб. годом ранее. За девять месяцев 2025 года прибыль составила 28,9 млрд руб., превысив прошлогодний результат на 3%.
В конце июня этого года в банке сменилась команда топ-менеджеров. По словам источника “Ъ” на банковском рынке, в наблюдательный совет МКБ на последнем собрании акционеров вошло заметное количество представителей ВБРР (см. “Ъ” от 4 июля). Кроме того, председателем правления МКБ вместо Максима Коржова, который пробыл на этой должности семь месяцев, стала Дина Маликова, ранее занимавшая пост главы правления ВБРР, и отчет по МСФО за третий квартал 2025 год подписан именно ею. Тогда рейтинговое агентство «Эксперт РА», подтвердившее рейтинг МКБ на уровне A+, указало на «повышение чувствительности банка к реализации крупных кредитных рисков на фоне снижения запаса по капиталу и роста показателей концентрации на фоне внедрения новых регуляторных подходов».
В октябре агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг МКБ на уровне AA-, указав, что в 2025 году произошли изменения в структуре собственности банка, «повысившие ее прозрачность». Как отмечает АКРА, «в настоящее время банк придерживается политики наращивания уровня резервирования проблемных активов и повышения обеспеченности кредитного портфеля в целом».
По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, в МКБ с середины лета прошлого года проходила проверка ЦБ, который посчитал, что недоначислены большие резервы.
В отчетном периоде «по ценным бумагам у банка был рост на 160 млрд руб., которые были отданы в репо, и за счет дохода от этих операций доначислили резерв и даже отразили прибыль», считает собеседник “Ъ”. Другой источник “Ъ” на финансовом рынке отмечает, что банку было необходимо получить деньги, которые бы попадали в графу «доходы», а не «привлеченные ресурсы». «Это либо материальная помощь, которая может выражаться в чем угодно (деньгами, недвижимостью, активами и т. д.), либо банк мог продать ценные бумаги, по которым и получил доход»,— поясняет он. В МКБ не ответили на запрос “Ъ”.
Эксперты также считают, что доход, покрывший процентный убыток банка, приходится на ценные бумаги. Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев обращает внимание на резкое изменение стоимости ценных бумаг, особенно по амортизируемой стоимости. «Такое ощущение, что МКБ получал довольно приличный доход в третьем квартале по амортизируемым ценным бумагам, которыми он владел. Там изменения примерно на эти 200 млрд руб.»,— отмечает он. При этом, по его словам, логично, что банк наращивает резервы в такой ситуации.