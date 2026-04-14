Белгородская область получила 300 млн на компенсации вынужденным переселенцам

Более 300 млн руб. из резервного фонда правительства РФ поступило в Белгородскую область для выплат компенсаций жителям приграничных районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Средства предназначены для 2 700 человек: более 700 жителей получат по 15 тыс. руб. как единовременную помощь, а около 2 тыс. человек — по 75 или 150 тыс. руб. за частичную или полную потерю имущества.

Перечисления начнутся в четверг и будут направлены в Шебекинский, Грайворонский, Краснояружский, Белгородский и Волоконовский округа.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал о решении кабмина выделить Белгородской области 306,2 млн руб. на указанные цели. На прошлой неделе Вячеслав Гладков в ответ на жалобы граждан на задержку выплат говорил, что деньги еще не поступили в регион.

Алина Морозова