Гладков: Белгород еще не получил федеральные деньги на выплаты переселенцам

Губернатор Белгородской области 9 апреля сообщил в своем Telegram-канале, что в распоряжение региональных властей еще не поступили средства, выделенные правительством РФ на компенсации за утрату жилья. Средства должны получить более 2,6 тыс. человек из приграничья Белгородчины.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям региона, оставившим свои дома в связи с отселением из зон, где проживание невозможно, положены единовременные выплаты в размере 15 тыс. руб. Те, кто полностью утратил свое имущество из-за обстрелов ВСУ, имеют право на получение 150 тыс. руб.

Господин Гладков заявил следующее: «Как только они (средства) поступят, мы сразу, максимально быстро, в течение одного-двух-трех дней будем доводить до каждого жителя».

Всего, по данным главы региона, за время СВО при атаках со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали более 55 тыс. жилых помещений. Из них около 50 тыс. были восстановлены.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в марте правительством РФ было принято решение о дополнительном выделении 306,2 млн руб. из резервного фонда на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области. Контроль за целевым расходованием средств возложен на МЧС России.

