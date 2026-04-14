Двоих иностранцев и пятерых россиян осудили за поджоги на Кубани и в других регионах

Суды в российских регионах вынесли приговоры семи фигурантам дел о поджогах объектов транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, а также автомобилей сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, двое иностранных граждан и пятеро россиян получили от 12 до 22 лет лишения свободы.

По данным спецслужбы, противоправная деятельность была пресечена во взаимодействии с МВД России и СКР в Башкортостане, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях. Фигуранты, среди которых двое иностранцев 2006 года рождения и граждане России 1994–2010 годов рождения, по версии следствия, действовали по заданиям украинских спецслужб за денежное вознаграждение, осуществляя поджоги объектов инфраструктуры и транспорта.

Уголовные дела возбуждались по статьям о диверсии и террористическом акте. Как уточнили в ФСБ России, ранее обвинительные приговоры были также вынесены за поджоги объектов связи и транспортной инфраструктуры в Иркутской области и Краснодарском крае, а также за подготовку подрывов железнодорожных составов в Нижегородской области. В рамках этих дел гражданин Украины 1975 года рождения и двое россиян 1993 и 1999 годов рождения получили сроки от 12 до 22 лет колонии строгого режима с отбыванием первых лет в тюрьме.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, фигуранты других эпизодов, связанных с поджогами транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае и подготовкой диверсий на железной дороге в Нижегородской области, были осуждены на сроки от 12 до 15 лет лишения свободы.

В ФСБ и МВД отметили, что вербовка исполнителей велась через Telegram-каналы с предложениями быстрого заработка. По данным ведомств, обещанные выплаты зачастую не производятся либо не превышают 30 тыс. руб., тогда как участникам подобных действий грозит уголовная ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вячеслав Рыжков