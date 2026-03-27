Трем парням из Белгородской области дали до 15 лет за теракт на железной дороге

Суд вынес приговор трем жителям Белгородской области — 21-летнему молодому человеку, 18-летнему юноше и несовершеннолетнему подростку — по делу о поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры, квалифицированному как теракт. Старший из осужденных получил 15 лет и 15 дней с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 300 тыс. рублей. Об этом 27 марта сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия и суда, в феврале 2025-го молодой человек, которому тогда было 20 лет, получая от неизвестного лица указания через мессенджер, вовлек в преступную деятельность 17-летнего белгородца, который уже позвал 15-летнего знакомого. Они распределили роли и 6 февраля подожгли три релейных шкафа, батарейный шкаф, а также шкаф управления рельсосмазывателем на железнодорожной станции «Старый Оскол». Как сообщал «Ъ-Черноземье», личности фигурантов установили в ходе следственных действий, в которых участвовали сотрудники управлений ФСБ и МВД по Белгородской области.

Молодых людей, в зависимости от роли каждого, признали виновными по статьям:

теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы);

вовлечение лица в совершение преступления террористической направленности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до 15 лет или пожизненное лишение свободы);

вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления (п. «а», «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Юноша, которому с момента задержания уже успело исполниться 18, получил шесть лет колонии общего режима со штрафом в размере 30 тыс. руб. Его несовершеннолетнему знакомому суд назначил пять лет воспитательной колонии.

В начале этой недели стало известно, что Ленинский райсуд Воронежа отправил под стражу супругов, обвиненных в двух поджогах базовых станций, что квалифицировали как теракт. Они пробудут в СИЗО минимум до 18 мая. По версии следствия, 18 марта обвиняемые пытались повредить оборудование базовой станции в Левобережном районе города «с целью дестабилизации деятельности органов власти».

Денис Данилов