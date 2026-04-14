Уральца, обвиняемого в избиении подростка на Уктусе, выпустили из СИЗО

В Екатеринбурге отпустили из-под стражи Якова Шушарина, обвиняемого в избиении подростка на горнолыжном склоне «Уктуса». Чкаловский районный суд Екатеринбурга не стал продлевать ему арест и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Яков Шушарин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Яков Шушарин

«Обвиняемому запрещено общаться без согласия прокурора и суда с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, за исключением лиц, проживающих с обвиняемым в одном жилом помещении»,— добавили в пресс-службе судов.

Яков Шушарин обвиняется по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и п. «в», «д» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Напомним что, по версии органов предварительного расследования, мужчина 17 января 2026 года вместе с семьей катался на лыжах в спортивно-развлекательном комплексе «Уктус» и учил ребенка кататься на лыжах. У подножия склона на супругу Шушарина наехал подросток и сбил ее с ног. После этого обвиняемый, не разобравшись в случившейся ситуации, нанес несовершеннолетнему не менее 11 ударов кулаками по голове и телу. У подростка были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом носа, а также ушибы, отеки и ссадины. Через несколько дней после инцидента Яков Шушарин сам сдался силовикам.

Полина Бабинцева