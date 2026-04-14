В марте стоимость минимального набора продуктов на Ставрополье превысила 7,9 тыс. рублей

В марте 2026 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Ставропольском крае составила 7912,92 руб. в расчете на одного человека, следует из данных Северо-Кавказстата. Относительно февраля текущего года показатель увеличился на 2,18%, а с начала года рост составил 5,6%.

В методологии ведомства указано, что в состав данного набора включены 33 наименования основных продовольственных товаров, а сам индикатор используется для оценки разницы в уровнях цен на продукты в различных субъектах страны. На Ставрополье стоимость этой корзины в марте оказалась выше среднероссийского уровня, который составил 7712,45 рубля, а также превысила показатели Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, где минимальный набор стоил 7412,48 рубля и 7421,52 рубля соответственно.

Параллельно статистики зафиксировали изменение стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, который в крае достиг 25 982,24 руб. За прошедший месяц его цена выросла на 0,82%, а по сравнению с декабрем 2025 года — на 2,57%. Структура этого набора значительно шире минимальной корзины и включает 83 наименования, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. Данный показатель применяется в качестве инструмента для оценки покупательной способности и материального благосостояния населения. В отличие от цен на основные продукты, общая стоимость фиксированного набора на Ставрополье остается ниже средней по России, зафиксированной в марте на отметке 26 469,61 руб.

Роман Лаврухин